В Германии раскрыли детали об оплате поставок российского газа

Минэкономики ФРГ: Германия будет соблюдать рекомендации ЕС по оплате газа из России

Германия будет придерживаться рекомендаций Европейского союза (ЕС) в вопросе оплаты поставок российского газа. О деталях подхода немецких властей рассказала представитель Минэкономики ФРГ, передает ТАСС.

По ее словам, позиция властей Германии остается неизменной и заключается в том, что договоры были заключены в евро или долларах и должны выполняться. Она отметила, что об этом же говорили и министры стран «Большой семерки» (G7).

Помимо этого, представитель ведомства рассказала, что в соответствии с рекомендациями Евросоюза открытие счетов допускается, если оплата производится в евро и долларах, и компании заявляют о выполнении своей стороны контракта сразу после оплаты в европейской или американской валютах. При этом она не стала отвечать, какие немецкие компании уже открыли счет в Газпромбанке.

Ранее Reuters сообщало, что власти Германии и Италии разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против Москвы. По информации агентства, Берлин заявил немецким импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для оплаты российского газа без нарушения санкций, которые были введены против РФ. Как заявили два источника, ФРГ действовала в данном вопросе в тесной координации с ЕС.

