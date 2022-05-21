Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Назван ранний симптом оспы обезьян

Главный консультант UKHSA Хопкинс назвала высыпания на коже симптомом оспы обезьян

Фото: Pixabay

Главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание при заражении оспой обезьян. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Хопкинс назвала ранним симптомом оспы обезьян высыпания на коже. «Поскольку вирус распространяется при тесном контакте, мы призываем всех обращать внимание на любые необычные высыпания или повреждения на коже», — призвала она.

При первых опасениях или признаках заражения эксперт порекомендовала немедленно обращаться к врачу. О визите следует заранее предупредить медицинскую организацию, а до осмотра специалиста необходимо избегать близких контактов с другими людьми.

Ранее в странах Европы, США и Австралии подтвердили ряд случаев заражения оспой обезьян. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что в ближайшее время инфекция проникнет и в другие государства. При угрозе распространения оспы обезьян в России Роспотребнадзор применит тест-систему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон опроверг наличие у США планов по уничтожению Черноморского флота
В Чехии заявили о согласии ЕС на обход санкций ради российского газа
Названа причина высоких цен на автомобили при росте курса рубля
Вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США
Россиян предупредили о подорожании летнего отдыха в России
В Совфеде высказались о причинах продовольственного кризиса в Европе
США раскрыли детали нового пакета помощи Украине
Назван ранний симптом оспы обезьян
Moody's понизило долгосрочные рейтинги Украины
Самый удаленный от Земли зонд начал присылать «странные данные»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.