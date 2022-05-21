Назван ранний симптом оспы обезьян

Главный консультант UKHSA Хопкинс назвала высыпания на коже симптомом оспы обезьян

Главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание при заражении оспой обезьян. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Хопкинс назвала ранним симптомом оспы обезьян высыпания на коже. «Поскольку вирус распространяется при тесном контакте, мы призываем всех обращать внимание на любые необычные высыпания или повреждения на коже», — призвала она.

При первых опасениях или признаках заражения эксперт порекомендовала немедленно обращаться к врачу. О визите следует заранее предупредить медицинскую организацию, а до осмотра специалиста необходимо избегать близких контактов с другими людьми.

Ранее в странах Европы, США и Австралии подтвердили ряд случаев заражения оспой обезьян. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что в ближайшее время инфекция проникнет и в другие государства. При угрозе распространения оспы обезьян в России Роспотребнадзор применит тест-систему.

