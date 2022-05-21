Вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США

Ученые рассказали, для кого опасна оспа обезьян и как от нее защититься

В странах Европы, США и Австралии подтвердили ряд случаев заражения оспой обезьян. Это редкая болезнь, которая передается от человека к человеку и может быть смертельной. Вирус известен с 1970-х годов, однако до сих пор за пределами Африки случаи заболевания были единичными. В мае 2022 года в Испании, Португалии, Италии, Швеции, США, Канаде, Франции, Германии, Австралии выявлены десятки инфицированных, передает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в ближайшее время оспа обезьян может проникнуть в другие страны. По предварительным данным у всех заразившихся наблюдается более мягкий вариант, западноафриканский.

Ученые рассказали, для кого опасно это заболевание, как от него защититься, насколько вероятно его распространение в России. Инкубационный период составляет от семи до четырнадцати дней. Специфического лечения от вируса не существует, терапия проводится симптоматически, но иммунитет дает вакцина от натуральной оспы.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев сообщил, что оспа обезьян, случаи заражения которой уже выявили во Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии и Италии, могла возникнуть по ряду причин. По одной из них, вирус попал в среду, где возможна передача контактным путем. Или же передача стала возможна из-за того, что сейчас многие люди не привиты от оспы человека. Специалист не исключил, что патоген мутировал и получил возможность передаваться от человека к человеку.

Также стало известно, что Всемирная организация здравоохранения решила созвать чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки. Главными темами станут способы передачи заболевания, его распространенность среди представителей ЛГБТ-сообщества, а также ситуация с вакцинами.

Инкубационный период и симптомы

Инкубационный период оспы обезьян длится от семи до четырнадцати дней, иногда до 21 дня. Среди симптомов — лихорадка, головные боли, озноб, увеличение лимфоузлов. После этого температура спадает на третий-четвертый день, но появляется сыпь в виде пятен, а затем пузырьков. Позднее они лопаются, появляется небольшой гнойник, заживающий в струп, который отпадает примерно через десять дней.

Инфекционист Андрей Поздняков пояснил, что в случае с натуральной и обезьяньей оспой на коже появляются пузырьки, которые лопаются, провоцируют нагноение и вторичный бактериальный процесс. Основная смертность происходит от осложнений, подчеркнул врач.

Способы передачи

Ранее считалось, что передача оспы обезьян происходит от человека к человеку воздушно-капельным путем при длительном контакте. Однако новая вспышка позволила заподозрить, что у вируса появился новый механизм распространения, передает РИА Новости.

Так, Минздрав Мадрида сообщил, что в 23 случаях заболевания была возможна его передача через слизь при половом контакте. Агентство здравоохранения Соединенного Королевства указало, что из девяти заболевших четверо оказались мужчинами, у которых были однополые сексуальные связи.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев подчеркнул, что точно говорить о распространении инфекции половым путем пока невозможно.

Возможно, это просто совпадение. Такие вирусы передаются при тесном контакте, который как раз и бывает при половом акте Александр Лукашев вирусолог, член-корреспондент РАН

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что оспа обезьян может спровоцировать новые эпидемии и пандемии. По его словам, необходимо проводить изучение вирусов летучих мышей и грызунов.

При этом, по мнению профессора вирусологии Александра Чепурнова, вероятность передачи оспы от обезьян к человеку очень мала. Человек может заразиться вирусом оспы обезьян при контакте со слизистой, кровью и пораженной кожей инфицированных животных.

Меры профилактики и группы риска

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с «Известиями» сообщил, что в группе риска по заболеванию оспой обезьян представители молодого невакцинированного поколения, поскольку прививку от натуральной оспы не ставят более 40 лет.

Болеют, исходя из названия, обезьяны. Но иногда передается от человека к человеку. Я думаю, что это «иногда» бывает достаточно сейчас часто, потому что выросло целое поколение, которое не было привито от натуральной оспы Андрей Поздняков врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь»

Вирусолог Александр Лукашев уточнил, что от оспы обезьян пока нет ни вакцин, ни лекарств. Терапия проводится симптоматически.

При этом летальный исход вполне реален Александр Лукашев вирусолог, член-корреспондент РАН

Специалист напомнил, что перенесенная ветрянка никак не влияет на риск заболеть оспой обезьян, поскольку она не связана с обычной оспой.

Врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Людмила Кушниренко сообщила, что при появлении бактериальных осложнений во время заражения применяются антибиотики. Для вакцинации используется тот же препарат, что и против натуральной оспы.

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердили, что вакцина против натуральной оспы также будет эффективна против оспы обезьян. Однако в связи с низким риском завоза инфекции в Россию сейчас вакцина используется только для тех медиков, которые могут подвергнуться заражению.

Среди методов профилактики в «Векторе» посоветовали избегать контакта с животными, которые могут являться переносчиками инфекции, особенно с грызунами. Это наиболее актуально для ряда стран в Африке, где оспа обезьян является эндемичной. Специалисты призвали тщательно готовить продукты животного происхождения перед употреблением в пищу.

Вероятность появления в России

Вероятность появления оспы обезьян в России невелика, но она есть, потому противоэпидемическим службам следует внимательно отнестись к этому вопросу, заявил иммунолог Николай Крючков. Он добавил, что пандемический потенциал у болезни достаточно низкий, вирус является малозаразным.

8 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что риск завоза оспы обезьян в Россию был и остается крайне низким. При этом 19 мая ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на границе. Меры были ужесточены из-за роста случаев регистрации оспы в нескольких европейских странах.

В России в настоящее время не зафиксировано ни одного случая заболевания. В «Векторе» создали автономную тест-систему, которая позволяет выявить случаи заражения оспой обезьян. Исследовательский центр уже провел лабораторные испытания тест-системы. Она может быть применена вне лаборатории и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы.

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