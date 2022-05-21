Вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США
В странах Европы, США и Австралии подтвердили ряд случаев заражения оспой обезьян. Это редкая болезнь, которая передается от человека к человеку и может быть смертельной. Вирус известен с 1970-х годов, однако до сих пор за пределами Африки случаи заболевания были единичными. В мае 2022 года в Испании, Португалии, Италии, Швеции, США, Канаде, Франции, Германии, Австралии выявлены десятки инфицированных, передает РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в ближайшее время оспа обезьян может проникнуть в другие страны. По предварительным данным у всех заразившихся наблюдается более мягкий вариант, западноафриканский.
Ученые рассказали, для кого опасно это заболевание, как от него защититься, насколько вероятно его распространение в России. Инкубационный период составляет от семи до четырнадцати дней. Специфического лечения от вируса не существует, терапия проводится симптоматически, но иммунитет дает вакцина от натуральной оспы.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев сообщил, что оспа обезьян, случаи заражения которой уже выявили во Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии и Италии, могла возникнуть по ряду причин. По одной из них, вирус попал в среду, где возможна передача контактным путем. Или же передача стала возможна из-за того, что сейчас многие люди не привиты от оспы человека. Специалист не исключил, что патоген мутировал и получил возможность передаваться от человека к человеку.
Также стало известно, что Всемирная организация здравоохранения решила созвать чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки. Главными темами станут способы передачи заболевания, его распространенность среди представителей ЛГБТ-сообщества, а также ситуация с вакцинами.
Инкубационный период и симптомы
Инкубационный период оспы обезьян длится от семи до четырнадцати дней, иногда до 21 дня. Среди симптомов — лихорадка, головные боли, озноб, увеличение лимфоузлов. После этого температура спадает на третий-четвертый день, но появляется сыпь в виде пятен, а затем пузырьков. Позднее они лопаются, появляется небольшой гнойник, заживающий в струп, который отпадает примерно через десять дней.
Инфекционист Андрей Поздняков пояснил, что в случае с натуральной и обезьяньей оспой на коже появляются пузырьки, которые лопаются, провоцируют нагноение и вторичный бактериальный процесс. Основная смертность происходит от осложнений, подчеркнул врач.
Способы передачи
Ранее считалось, что передача оспы обезьян происходит от человека к человеку воздушно-капельным путем при длительном контакте. Однако новая вспышка позволила заподозрить, что у вируса появился новый механизм распространения, передает РИА Новости.
Так, Минздрав Мадрида сообщил, что в 23 случаях заболевания была возможна его передача через слизь при половом контакте. Агентство здравоохранения Соединенного Королевства указало, что из девяти заболевших четверо оказались мужчинами, у которых были однополые сексуальные связи.
Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев подчеркнул, что точно говорить о распространении инфекции половым путем пока невозможно.
Возможно, это просто совпадение. Такие вирусы передаются при тесном контакте, который как раз и бывает при половом акте
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что оспа обезьян может спровоцировать новые эпидемии и пандемии. По его словам, необходимо проводить изучение вирусов летучих мышей и грызунов.
При этом, по мнению профессора вирусологии Александра Чепурнова, вероятность передачи оспы от обезьян к человеку очень мала. Человек может заразиться вирусом оспы обезьян при контакте со слизистой, кровью и пораженной кожей инфицированных животных.
Меры профилактики и группы риска
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с «Известиями» сообщил, что в группе риска по заболеванию оспой обезьян представители молодого невакцинированного поколения, поскольку прививку от натуральной оспы не ставят более 40 лет.
Болеют, исходя из названия, обезьяны. Но иногда передается от человека к человеку. Я думаю, что это «иногда» бывает достаточно сейчас часто, потому что выросло целое поколение, которое не было привито от натуральной оспы
Вирусолог Александр Лукашев уточнил, что от оспы обезьян пока нет ни вакцин, ни лекарств. Терапия проводится симптоматически.
При этом летальный исход вполне реален
Специалист напомнил, что перенесенная ветрянка никак не влияет на риск заболеть оспой обезьян, поскольку она не связана с обычной оспой.
Врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Людмила Кушниренко сообщила, что при появлении бактериальных осложнений во время заражения применяются антибиотики. Для вакцинации используется тот же препарат, что и против натуральной оспы.
В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердили, что вакцина против натуральной оспы также будет эффективна против оспы обезьян. Однако в связи с низким риском завоза инфекции в Россию сейчас вакцина используется только для тех медиков, которые могут подвергнуться заражению.
Среди методов профилактики в «Векторе» посоветовали избегать контакта с животными, которые могут являться переносчиками инфекции, особенно с грызунами. Это наиболее актуально для ряда стран в Африке, где оспа обезьян является эндемичной. Специалисты призвали тщательно готовить продукты животного происхождения перед употреблением в пищу.
Вероятность появления в России
Вероятность появления оспы обезьян в России невелика, но она есть, потому противоэпидемическим службам следует внимательно отнестись к этому вопросу, заявил иммунолог Николай Крючков. Он добавил, что пандемический потенциал у болезни достаточно низкий, вирус является малозаразным.
8 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что риск завоза оспы обезьян в Россию был и остается крайне низким. При этом 19 мая ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на границе. Меры были ужесточены из-за роста случаев регистрации оспы в нескольких европейских странах.
В России в настоящее время не зафиксировано ни одного случая заболевания. В «Векторе» создали автономную тест-систему, которая позволяет выявить случаи заражения оспой обезьян. Исследовательский центр уже провел лабораторные испытания тест-системы. Она может быть применена вне лаборатории и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы.