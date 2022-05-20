Оценена вероятность завоза оспы обезьян в Россию

Инфекционист Кушниренко заявила, что риск завоза оспы обезьян в Россию существует

Врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Людмила Кушниренко оценила вероятность завоза нового вируса оспы обезьян в Россию. Она отметила в беседе с изданием «Коммерсантъ», что такой риск существует, в частности из-за путешествий в Азию и Африку.

«Насколько высока контагиозность этого заболевания, сказать сложно, но все пациенты должны быть изолированы. Вирус передается воздушно-капельным, контактно-бытовым и алиментарным путем (через плохо термически обработанное мясо)», — пояснила специалист.

Кушниренко напомнила, что оспа обезьян является редким инфекционным заболеванием, его инкубационный период длится 7-21 день, в среднем 10-14 дней. Вирус попадает на слизистые, оттуда — в лимфатические узлы и кровь. Первыми симптомами является интоксикация, спустя четыре-пять дней температура идет на спад, появляются высыпания, сначала в виде пятен, затем --пузырьков.

Инфекционист добавила, что лечения, направленного на устранение причины заболевания, не существует, терапия назначается симптоматическая. При появлении бактериальных осложнений применяются антибиотики. Для вакцинации используется тот же препарат, что и против натуральной оспы.

Ранее иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что вероятность появления оспы обезьян в России есть, хоть она и невелика. Он отметил, что пандемический потенциал у болезни достаточно низкий, и вирус является малозаразным.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выявленные в Европе случаи заражения оспой обезьян вызывают серьезное беспокойство.