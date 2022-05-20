Медведев обеспокоился появлением оспы обезьян в Европе

Медведев заявил о серьезной обеспокоенности из-за выявления случаев оспы обезьян в Европе

Выявленные в Европе случаи заражения оспой обезьян вызывают серьезное беспокойство. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 20 мая, передает ТАСС.

Пока в европейских городах зафиксированы единичные случаи заражения оспой обезьян, однако это «не самые приятные новости», отметил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Кроме того, он подчеркнул, что военно-биологическая деятельность американских лабораторий на территории бывшего Советского Союза продолжает нести существенную угрозу.

Оспа обезьян относится к редким вирусным инфекциям, которые передаются и между людьми. Чаще всего человек легко переносит данное заболевание, однако могут возникнуть осложнения.

Ранее иммунолог Николай Крючков оценил вероятность появления оспы обезьян в России. По его словам, вероятность появления оспы обезьян в России невелика, но она есть, в связи с этим противоэпидемическим службам необходимо внимательно отнестись к этому вопросу.

Ранее власти Франции и Бельгии заявили, что в этих странах выявили первые случаи заражения человека оспой обезьян.