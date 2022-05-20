Оценена вероятность появления оспы обезьян в России

Иммунолог Крючков счел вероятным появление оспы обезьян в России

Вероятность появления оспы обезьян в России невелика, но она есть, потому противоэпидемическим службам следует внимательно отнестись к этому вопросу, сказал «Ленте.ру» иммунолог Николай Крючков. Он добавил, что пандемический потенциал у болезни достаточно низкий, вирус является малозаразным.

Власти Франции и Бельгии сообщили, что в этих странах выявили первые случаи заражения человека оспой обезьян. По данным французского Минздрава, первый случай заражения зафиксировали в столичном регионе Иль-де-Франс. Оспу выявили у 29-летнего человека, на данный момент он находится на самоизоляции. Болезнь у пациента проходит без осложнений.

Особенности вируса

«Оспа обезьян особенно распространена в Западной и Центральной Африке, заражает в первую очередь животных, таких как грызуны и нечеловекообразные обезьяны. Но иногда может перепрыгивать и на людей, — объяснил Крючков. — При этом заражение от человека к человеку малоэффективно, это малозаразное заболевание».

Чтобы им заболеть, нужно серьезно постараться. Необходим длительный тесный контакт. Путь заражения — воздушно-капельный Николай Крючков иммунолог

В последние годы заболеваемость в Африке резко увеличилась. Иммунолог связывает это с ослаблением масштабных популяционных программ вакцинации против натуральной оспы: кампания остановилась из-за отсутствия вируса на сегодняшний день, но вакцина также хорошо работала и против оспы обезьян, давая защиту в 80-85 процентов.

Течение болезни

«Инкубационный период в случае оспы обезьян составляет 1-3 недели. Болезнь начинается с высокой температуры, озноба, боли в мышцах — то есть, с выраженного гриппоподобного синдрома. Через 1-2 дня после начала заболевания появляется сыпь. В норме — сначала на лице, но сейчас начали появляться сообщения о дебюте болезни в области гениталий. Хотя это, скорее, исключение, обычно это лицо и туловище. Дальше сыпь дозревает и проходит стадию пузырьков с жидкостью — в этот момент человек особенно заразен», — рассказал Крючков.

Смертность от вируса составляет порядка четырех процентов. Смерть, по словам иммунолога, наступает в результате поражения различных органов и систем, может наступать в случае наличия у человека хронических заболеваний, раннего или пожилого возраста. Тем не менее качественное лечение по разным направлениям кардинально снижает летальность.

Все зависит от медицинского ухода. Есть и специальные противовирусные препараты, хоть и не везде. Надеюсь, в России есть. Не сказал бы, что они особенно высокоэффективные, но все же могут работать. Кроме того, есть и поддерживающее лечение, способное предупредить развитие сердечной или легочной недостаточности. Главное — изолировать человека в условиях инфекционного бокса, а весь персонал должен работать в СИЗах Николай Крючков иммунолог

Он заметил, что оспа обезьян во многом похожа на натуральную оспу, только переносится гораздо легче. Кроме того, для оспы обезьян характерно набухание лимфоузлов в разных участках тела.

Вероятность эпидемии

«Это уже не первая вспышка за пределами Африки. В 2003 и 2013 годах крупные вспышки фиксировались в США, неоднократно больных обнаруживали в Европе. Сейчас в Канаде порядка 13 человек находятся под подозрением, 9 в Британии, в Испании и Португалии чуть меньше, единичные случаи в Швеции, Италии, Франции. Так что география вируса достаточно широкая. Но хочу напомнить, что во время вспышек в США удалось не допустить ни одного летального случая благодаря качественной медицинской помощи», — сказал Крючков.

Пандемический потенциал вируса, по его словам, оценивается как крайне низкий: дело в том, что оспа обезьян плохо адаптирована к человеческой популяции и является малозаразной.

Конечно, вспышки все равно могут разрастаться. Оспа обезьян может попасть и в Россию, так что задача противоэпидемических ведомств в том, чтобы не допустить ввоза вируса в страну. Либо, если это все же произойдет, вовремя его изолировать Николай Крючков иммунолог

«Это намного лучше, чем потом бороться с кластерными вспышками в разных районах Москвы. И все же, повторюсь, пандемический потенциал у вируса низкий, он даже близко не выглядит таким, как ковид», — заключил Крючков.

Ранее первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде у туристов, вернувшихся домой из заграничных поездок. Также инфицирование оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Италии, Швеции, Испании, Португалии и в ряде других стран.