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Роспотребнадзор раскрыл план действий при угрозе распространения оспы обезьян

Роспотребнадзор: при угрозе распространения оспы обезьян в России применят тест-систему

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В случае угрозы распространения оспы обезьян в России может быть применена тест-система для выявления заболевания, которую разработали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В ведомстве раскрыли план действий при угрозе распространения заболевания. Как уточнили в Роспотребнадзоре, специалисты провели испытания лабораторной тест-системы. Она предназначена «для выявления ортопоксвирусных инфекций в формате у "постели больного"».

«Она позволяет успешно обнаруживать вирусы в клиническом материале от инфицированных животных, а также находить вирус осповакцины в корках от гнойничков на месте вакцинации у пациентов», — подчеркнули эксперты.

19 мая стало известно о создании в России тест-системы для быстрого выявления оспы обезьян.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали недавние сообщения о вспышке оспы обезьян среди людей, прибывших на территорию Великобритании, и подчеркнули, что пока риски дальнейшего распространения болезни минимальны.

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Марина Совина
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