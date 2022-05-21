Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В парламенте Финляндии отказались менять нормы права из-за Турции

Спикер парламента Финляндии заявил о неготовности страны менять нормы права из-за Турции

Фото: Globallookpress.com

Спикер финского парламента Матти Ванханен заявил, что страна не согласна менять свои правовые нормы и экстрадировать «невинных людей» из-за Турции. Его слова приводит РИА Новости.

Турции необходимо понять, что невинных людей не экстрадируют в другую страну, особенно если существует риск того, что их посадят в тюрьму или безосновательно осудят, уточнил Ванханен.

Отвечая на вопрос об экспорте оружия он добавил, что нужно выяснить, каковы конкретные ожидания Анкары.

Ранее Турция заявила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Швеции и Финляндии. По словам президента страны Реджипа Тайипа Эрдогана, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды.

По словам турецкого лидера, страна хочет увидеть, что Стокгольм и Хельсинки станут отстаивать ценности НАТО при вступлении в альянс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Бункеры «Азовстали» показали на видео
Пугачева ответила на слухи о разводе с Галкиным
В Казахстане трое детей задохнулись в багажнике автомобиля
Глава Минтранса заявил о серьезных проблемах с логистикой в России
Эрдоган заявил о поддержке Турцией политики открытых дверей НАТО
Москвичам дали советы по защите от клещей в пик их активности
Эксперт рассказал о выгоде для США от выделения 40 миллиардов долларов Украине
В Курской области обстреляли свиноферму
В парламенте Финляндии отказались менять нормы права из-за Турции
«Скучное» платье назвали самой популярной модной покупкой на лето
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.