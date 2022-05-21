В парламенте Финляндии отказались менять нормы права из-за Турции

Спикер парламента Финляндии заявил о неготовности страны менять нормы права из-за Турции

Спикер финского парламента Матти Ванханен заявил, что страна не согласна менять свои правовые нормы и экстрадировать «невинных людей» из-за Турции. Его слова приводит РИА Новости.

Турции необходимо понять, что невинных людей не экстрадируют в другую страну, особенно если существует риск того, что их посадят в тюрьму или безосновательно осудят, уточнил Ванханен.

Отвечая на вопрос об экспорте оружия он добавил, что нужно выяснить, каковы конкретные ожидания Анкары.

Ранее Турция заявила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Швеции и Финляндии. По словам президента страны Реджипа Тайипа Эрдогана, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды.

По словам турецкого лидера, страна хочет увидеть, что Стокгольм и Хельсинки станут отстаивать ценности НАТО при вступлении в альянс.

