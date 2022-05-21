На Украине захотели снять запрет на выезд мужчин из страны
На Украине захотели снять введенный ранее запрет на выезд граждан мужского пола из страны — соответствующая петиция уже набрала необходимые 25 тысяч голосов. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, авторы документа, опубликованного на сайте официального представительства президента, просят вернуть свободное пересечение границы гражданами страны, а также отменить на это запрет для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Кроме того, в петиции указывается на необходимость пересмотра призывной политики, в первую очередь для добровольцев, и усиления ответственности сотрудников военкоматов и приграничных пропускных пунктов за коррупционную деятельность.
Предполагается, что после сбора достаточного числа голосов петицию рассмотрит глава государства Владимир Зеленский.
12 апреля сообщалось, что на западе Украины, в Черновицкой области, поймали двух человек, подозреваемых в незаконной переправке мужчин через границу страны. Жительница села Бояны с односельчанином наладили схему незаконной миграции.
Гражданам Украины мужского пола призывного возраста запрещено покидать Украину с 24 февраля в связи с вводом военного положения на территории страны.