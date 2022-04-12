Двое украинцев за деньги вывозили мужчин из страны

На западе Украины поймали двух человек, вывозивших мужчин призывного возраста за деньги

На западе Украины, в Черновицкой области, поймали двух человек, подозреваемых в незаконной переправке мужчин через границу страны. Об этом сообщает украинская Генпрокуратура.

По данным ведомства, жительница села Бояны с односельчанином наладили схему незаконной миграции. За деньги они вывозили из страны мужчин призывного возраста, которым в настоящее время запрещено покидать пределы Украины.

Их поймали при попытке вывезти в Румынию человека, который заплатил за это 4,5 тысячи долларов. Организаторы схемы задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения, а также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к незаконной миграции.

10 апреля сообщалось, что более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, пытавшихся покинуть Украину, были задержаны на границе с конца февраля. Часть задержанных стали жертвами мошенников: последние предлагали незаконные услуги через анонимные каналы, но исчезали после того, как получали деньги.

