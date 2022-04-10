На Украине задержали более двух тысяч пытавшихся уехать военнообязанных

С начала спецоперации на Украине задержали более 2,2 тысячи мужчин, пытавшихся сбежать

Более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, пытавшихся покинуть Украину, были задержаны на границе за все время с начала спецоперации России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МВД Украины.

Часть задержанных стали жертвами мошенников: последние предлагали незаконные услуги через анонимные каналы, но исчезали после того, как получали деньги. Кроме того, некоторые мужчины пытались подкупить пограничников, выехать из страны по поддельным документам или пересечь границу вне пунктов пропуска.

Еще в конце марта пограничная служба Молдавии задержала трех граждан Украины и гражданина Молдавии, которые за деньги вывозили с Украины мужчин призывного возраста, помогая им скрыться от мобилизации. За свои услуги они требовали от 1700 до 5500 долларов с человека.

Парламент Украины одобрил указ от 3 марта президента страны Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Она касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.