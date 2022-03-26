В Молдавии задержаны помогавшие украинцам за деньги скрываться от мобилизации

Пограничная служба Молдавии задержала трех граждан Украины и гражданина Молдавии, которые за деньги вывозили с Украины мужчин призывного возраста, помогая им скрыться от мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудники пограничной полиции Регионального управления СЕВЕР по согласованию с Бричанской прокуратурой задержали четырех гидов, которые обеспечивали незаконный въезд в Молдавию 15 человек с Украины. Все лица являются мужчинами в возрасте от 19 до 51 года», — сообщили в погранслужбе.

По информации ведомства, подозреваемые организовали переход людей с Украины через государственную границу в Молдавию в обход пунктов пропусков. За свои услуги они требовали от 1700 до 5500 долларов за человека.

Задержанные граждане Украины арестованы на 30 суток, гражданин Молдавии — на 72 часа. Отмечается, что вывезенные украинцы узаконили пребывание на территории Молдавии и находятся под защитой государства.

Погранслужба также изъяла два автомобиля и микроавтобус, с помощью которых осуществлялась перевозка людей. Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции.

Ранее сообщалось, что подобным образом на украино-молдавской границе задержали родственников певицы Софии Ротару. Сын и внук иполнительницы Руслан Евдокименко и Анатолий Евдокименко были задержаны в числе группы из восьми украинцев призывного возраста у города Могилев-Подольский.