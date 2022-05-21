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Из офиса TikTok в Москве украли технику Apple на миллион рублей

РЕН ТВ: из офиса TikTok в Москве украли 31 iPhone и компьютеры Apple на миллион рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Офис российского представительства TiKTok в Москве обокрали на миллион рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 27 апреля неизвестные пробрались в здание на улице Большая Якиманка, где располагалось ООО «Тикток рус». Оттуда преступники похитили 31 iPhone, четыре компьютера Apple, а также восемь часов Apple Watch. По предварительным данным, злоумышленники смогли свободно проникнуть в помещение компании, поскольку замки в офисе не были повреждены.

В свою очередь представители «Тикток рус» обратились за помощью к правоохранителям и оценили ущерб более чем в один миллион рублей.

Ранее в мае злоумышленники украли с причала яхту у владельца федеральной сети барбершопов Borodach Владислава Гурова. Так, российский бизнесмен пришвартовал плавательное средство «Василевск», стоимость которого составляет 10 миллионов рублей, на парковку яхт-клуба, расположенного в подмосковных Химках. На следующий день сотрудники причала сообщили мужчине, что его судно найдено разбитым.

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Алина Гостева
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