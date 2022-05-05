Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

В Подмосковье у бизнесмена украли яхту за 10 миллионов рублей

У владельца барбершопов Borodach Владислава Гурова украли яхту с причала в Химках

Фото: страница Антона Василенко во «ВКонтакте»

Злоумышленники украли с причала яхту у владельца федеральной сети барбершопов Borodach Владислава Гурова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, российский бизнесмен пришвартовал судно «Василевск», стоимость которого составляет 10 миллионов рублей, на парковку яхт-клуба, расположенного в подмосковных Химках. На следующий день сотрудники причала сообщили мужчине, что его яхта найдена разбитой.

Выяснилось, что ночью двое неизвестных угнали незастрахованное судно, покатались по реке и случайно разбили нос, корму, двигатель, а также устроили беспорядок на борту и повредили причал клуба. Ущерб оценивается в один миллион рублей, на данный момент местонахождение вандалов неизвестно.

Ранее в июне 2021 года мужчина угнал яхту за десятки миллионов рублей ради развлечения. Роберт Моррис украл 14-метровое судно Jeanneau Prestige 500 с пристани Rouses Point, расположенной в северной части штата Нью-Йорк. Отмечается, что сотрудники пограничной службы, которые патрулировали водное пространство на вертолете, обнаружили неопознанный катер вблизи острова Бертон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
«Газпром» нашел применение «Северному потоку-2»
Опухоль в груди 15-летней россиянки оказалась близнецом
Названо условие снижения цен на автомобили в России
Инфляция в Турции достигла почти 70 процентов
Участник «Уральских пельменей» рассказал о ревности Маслякова к успеху «Игры»
Россию посчитали способной выдержать санкции на энергоресурсы
Разгадана тайна личности автора 125-летнего письма из церкви
Рэпер Рэй Джей впервые высказался о секс-видео с участием Ким Кардашьян
Названа площадь продаваемых за миллион долларов московских квартир
Семак оценил отстранение российских команд от международных турниров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.