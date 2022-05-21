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Во Франции потерпел крушение туристический самолет

Le Dauphine Libere: пять человек погибли при крушении туристического самолета во Франции

На юго-востоке Франции, в коммуне Лез-Адре потерпел крушение туристический самолет, в результате погибли пять человек. Об этом пишет Le Dauphine Libere.

По предварительной информации, воздушное судно Jodel D140 взлетело с аэродрома Версуд рядом с Греноблем в субботу, 21 мая. При этом на борту, помимо пилота, находились четыре человека. Отмечается, что спасатели нашли тела пассажиров и командира летательного аппарата полностью обгоревшими вследствие авиакатастрофы.

В свою очередь свидетели инцидента рассказали, что видели, как самолет исчез за деревьями незадолго до того, как оттуда поднялся огромный столб дыма.

21 марта сообщалось, что на юге КНР потерпел крушение самолет Boeing 737 китайской авиакомпании China Eastern Airlines. На борту воздушного судна находились 132 человека — 123 пассажира и 9 членов экипажа.

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Алина Гостева
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