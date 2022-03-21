На юге Китая разбился самолет Boeing 737

Самолет Boeing 737 потерпел крушение на юге Китая, на борту находились 132 человека

На юге КНР потерпел крушение самолет Boeing 737 китайской авиакомпании China Eastern Airlines. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеканал CGTN.

По информации китайских властей, самолет летел из Куньмина в Гуанчжоу. Место падения находится в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Власти региона заявили об активации механизма действий в экстренных ситуациях, согласно которому на место, где разбился самолет, направлена рабочая группа для поисково-спасательной операции. В настоящий момент официальных сообщений о жертвах катастрофы не поступало.

Информация о пассажирах

Согласно данным Управления полетами КНР, на борту воздушного судна находились 132 человека — 123 пассажира и 9 членов экипажа. Позже представители авиакомпании China Eastern Airlines уточнили, что на борту разбившегося Boeing 737 не было иностранцев, на рейсе были только граждане КНР.

132 человека находились на борту потерпевшего крушение китайского Being 737

Один из пассажиров потерпевшего крушение в Китае Boeing 737 рассказал, что опоздал на рейс и сдал свой билет. Telegram-канал «Китайский видеосалон» выложил скриншот с экрана телефона везучего пассажира с уведомлением о сдаче билета. По данным канала, этот человек должен был стать 133-м на борту упавшего самолета. При этом официального подтверждения этой информации не появилось.

Последствия авиакатастрофы

Крушение Boeing 737 привело к лесному пожару. На кадрах, сделанных на месте происшествия, можно увидеть обширную площадь возгорания и огромные столбы дыма, которые поднимаются от места аварии. Позже стало известно, что лесной пожар был потушен.

В тушении возгорания принимали участие 117 пожарных. При этом труднодоступная местность не позволила пожарным машинам добраться до места крушения — спасателям пришлось идти пешком.

На фоне произошедшего авиакомпания China Eastern приостановила полеты на всех самолетах Boeing 737-800. Лайнеры, которые в настоящий момент находятся в воздухе, будут также оставаться на земле.

Мнения экспертов о катастрофе

В разговоре с «Лентой.ру» заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник назвал возможные причины катастрофы.

Незначительная часть крушений происходит уже в самом полете: это может быть столкновение воздушных судов, отказ двух двигателей, замерзание топлива, отказ каких-то систем, отказ навигации, и, естественно, террористические акты никто не исключал. Все может быть Юрий Сытник заслуженный пилот России

Он также отметил, что авиакатастрофы чаще случаются при взлете и посадке самолета, так как это самые сложные элементы полета.

Специалист по авиации китайского журнала Aerospace Knowledge Ван Янъань заявил, что пока рано делать какие-то выводы о причинах авиакатастрофы. По его словам, необходимо дождаться вскрытия черных ящиков. При этом эксперт предположил, что Boeing 737 мог потерпеть крушение из-за отказа двигателей.