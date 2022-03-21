China Eastern приостановила полеты Boeing 737-800 после авиакатастрофы в Китае

Авиакомпания China Eastern приостановила полеты Boeing 737-800

Авиакомпания China Eastern приостановила полеты на всех самолетах Boeing 737-800 после авиакатастрофы на юге Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, после крушения воздушного судна перевозчик принял решение временно не выполнять рейсы самолетами Boeing 737-800. Лайнеры, которые в настоящий момент находятся в воздухе, будут также оставаться на земле.

Ранее, 21 марта, на юге Китая разбился пассажирский борт Boeing 737, следовавший по маршруту Куньмин — Гуанчжоу. Место падения находится в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. На борту находились 132 человека.