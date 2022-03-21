Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

China Eastern приостановила полеты Boeing 737-800 после авиакатастрофы в Китае

Авиакомпания China Eastern приостановила полеты Boeing 737-800

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Авиакомпания China Eastern приостановила полеты на всех самолетах Boeing 737-800 после авиакатастрофы на юге Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, после крушения воздушного судна перевозчик принял решение временно не выполнять рейсы самолетами Boeing 737-800. Лайнеры, которые в настоящий момент находятся в воздухе, будут также оставаться на земле.

Ранее, 21 марта, на юге Китая разбился пассажирский борт Boeing 737, следовавший по маршруту Куньмин — Гуанчжоу. Место падения находится в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. На борту находились 132 человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В мигрантах увидели угрозу национальной безопасности России
На бульваре в центре Москвы заметили гуляющую свинью
Российские мусульмане примут фетву о «Многоженстве в условиях РФ»
Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам
Володин призвал Конгресс США объявить импичмент Байдену
Осужденный блогер Бил проведет в колонии полгода и выйдет на свободу
Крупнейшая итальянская энергокомпания покинет российский рынок
Обломки немецкого корабля времен Первой мировой обнаружили на пляже после шторма
В Германии заявили о неготовности сменить позицию по поставкам российской нефти
Экономист описал будущее рубля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.