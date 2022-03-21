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Власти Китая уточнили информацию об иностранцах на борту разбившегося Boeing 737

Власти КНР сообщили, что на борту разбившегося Boeing 737 не было иностранных пассажиров

Фото: Globallookpress.com

На борту разбившегося на юге Китая пассажирского Boeing 737 не было иностранцев, на рейсе были только граждане КНР. Информацию об иностранных пассажирах уточнили власти страны со ссылкой на заявление представителей авиакомпании China Eastern Airlines, сообщил телеканал CGTN.

«Наша компания выражает глубокую скорбь по погибшим пассажирам и членам экипажа разбившегося авиалайнера», — добавляется в сообщении авиакомпании.

В понедельник, 21 марта, на юге Китая, в горной местности городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. На борту находились 132 человека.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом», — заявил специалист по авиации китайского журнала Aerospace Knowledge Ван Янъан. Он добавил, что окончательный вывод будет сделан после исследования черных ящиков.

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Дмитрий Сотак
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