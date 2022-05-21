Стало известно о новом порядке платежей за «санкционный» контент в России

«Ведомости»: новый порядок платежей по лицензионным контрактам введут в России

Российские власти намерены ввести новый временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением инициативы.

По словам собеседников издания, в настоящее время разрабатывается соответствующий указ президента России. Согласно предполагаемым изменениям, российские юрлица и физлица, а также органы власти и организации, имеющие лицензионные контракты с правообладателями из стран, которые ввели экономические и политические санкции, смогут осуществлять платежи на рублевый счет в уполномоченном банке или банках России. Отмечается, что платежи будут осуществляться даже за те объекты, которые были запрещены в России самими правообладателями. Таким образом, обязательства российских лицензиатов можно будет считать исполненными, объяснили источники газеты.

Также сообщается о том, что действовать такой порядок будет до снятия антироссийских санкций и запретов на использование объектов интеллектуальной собственности. В то же время снять средства со счетов правообладатели смогут только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

В марте, после начала военной спецоперации на Украине, многие зарубежные медиакомпании объявили о приостановке деятельности в России. В список компаний, приостановивших поставку кинокартин, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures.

