Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Раскрыты подробности ухода участников АТЭС во время выступления России

МИД Таиланда: представители пяти стран покинули зал АТЭС во время речи Решетникова

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт раскрыл подробности ухода некоторых участников саммита Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) во время выступления России. По его словам, представители пяти стран-членов форума покинули зал заседаний во время речи главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, я могу подтвердить, что это правда», — сказал Тхани Сенграт.

Ранее стало известно, что из зала заседаний вышли представители Японии, США и еще трех стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности ухода участников АТЭС во время выступления России
Часы стоимостью в 1,5 миллиона рублей похитили у школьника в Москве
Диетолог предупредила об опасности некоторых завтраков
В Подмосковье произошел пожар на подстанции на территории ЦАГИ
В Минобороны сообщили о сбитом украинском самолете в Херсонской области
Диетолог назвала способ осчастливить жителей кишечника
В Минобороны заявили об уничтожении базы подготовки спецназа ВСУ под Одессой
Рогозин предложил «наладить нормальную жизнь» на украинских космических заводах
В Казахстане эвакуировали роддом после взрыва в аптеке
В США рассказали о ненависти НАТО к российскому самолету
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.