Раскрыты подробности ухода участников АТЭС во время выступления России

МИД Таиланда: представители пяти стран покинули зал АТЭС во время речи Решетникова

Официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт раскрыл подробности ухода некоторых участников саммита Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) во время выступления России. По его словам, представители пяти стран-членов форума покинули зал заседаний во время речи главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, я могу подтвердить, что это правда», — сказал Тхани Сенграт.

Ранее стало известно, что из зала заседаний вышли представители Японии, США и еще трех стран.

