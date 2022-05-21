Россиян предупредили о значительном повышении стоимости летнего отдыха

Экономист Черников сообщил, что цены на летний отдых в России вырастут на 20-30 процентов

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников предупредил российских путешественников о значительном повышении стоимости летнего отдыха в стране. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, повышению цен подвергнется как гостиничный сектор, где стоимость вырастет в среднем на 20-30 процентов, так и авиационный — цена билетов поднимется примерно на 10 процентов.

Ростуризм сейчас фиксирует рост бронирований по всем «природным» направлениям внутрироссийского туризма, однако он «очень неуверенный, с доминированием минимальных предоплат и бесплатной отменой», отметил экономист.

Ранее в мае заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев также сообщил соотечественникам о повышении цены на летний отдых в Сочи. Отмечается, что с 16 по 21 мая стоимость размещения в отелях курортного города выросла в среднем на десять процентов — на 700-1000 рублей.

