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Бойцы Росгвардии задержали пособников ВСУ в Харьковской области

Бойцы Росгвардии задержали девятерых пособников ВСУ в Харьковской области

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Бойцы Росгвардии обследовали более 150 домов в Харьковской области и задержали девятерых подозреваемых в пособничестве Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Также в ходе специальных мероприятий были захвачены бронетранспортер противника, 122-мм гаубица Д-30, 30-мм автоматическая пушка 2А72 и крупнокалиберный пулемет.

Из схронов националистов Росгвардейцы изъяли 12 противотанковых управляемых ракет, переносной зенитно-ракетный комплекс, три огнемета, два ручных противотанковых гранатомета иностранного производства, 14 снарядов от реактивной системы залпового огня «Град», снаряды различного калибра, ручные гранаты и боеприпасы к стрелковому оружию.

Ранее сообщалось, что инженеры Росгвардии с начала спецоперации России на Украине обезвредили более 20 фотоловушек, установленных бойцами ВСУ. Такие ловушки представляют собой закамуфлированные электронные устройства с датчиком контроля движения, фотокамерой, средством навигации и связи, а также оборудованные минами направленного поражения МОН-50.

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Мария Рубникович
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