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Глава Минтранса заявил о серьезных проблемах с логистикой в России

Глава Минтранса Савельев заявил, что санкции практически сломали всю логистику в России

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что в связи с масштабными антироссийскими санкциями логистика в России терпит серьезные проблемы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране», — констатировал он, добавив, что в сложившихся условиях власти вынуждены искать новые логистические коридоры.

Савельев заметил, что, в частности, рассматриваются возможности известного международного транспортного коридора «Север-Юг», а именно Каспийского направления. «Это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги, у нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться», — пояснил глава ведомства.

19 мая в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин на следующей неделе планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами в стране, в том числе на Юге России.

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Варвара Кошечкина
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