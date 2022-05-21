Глава Минтранса заявил о серьезных проблемах с логистикой в России

Глава Минтранса Савельев заявил, что санкции практически сломали всю логистику в России

Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что в связи с масштабными антироссийскими санкциями логистика в России терпит серьезные проблемы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране», — констатировал он, добавив, что в сложившихся условиях власти вынуждены искать новые логистические коридоры.

Савельев заметил, что, в частности, рассматриваются возможности известного международного транспортного коридора «Север-Юг», а именно Каспийского направления. «Это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги, у нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться», — пояснил глава ведомства.

19 мая в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин на следующей неделе планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами в стране, в том числе на Юге России.

