Путин обсудит транспортные коридоры на юге России

Путин на следующей неделе обсудит ситуацию с транспортными коридорами на юге России

Президент Владимир Путин на следующей неделе планирует обсудить ситуацию с транспортными коридорами в стране, в том числе на юге России. Об этом сообщил его помощник Максим Орешкин, передает ТАСС.

Рейсы в аэропорты ряда регионов юга и центральной России были приостановлены 24 февраля на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Временный запрет, на данный момент продленный до 25 мая, действует на полеты в 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Впоследствии РЖД объявило о запуске на летний период дополнительных поездов по самым востребованным южным направлениям страны. Вдобавок представители отечественных туркомпаний предложили россиянам автобусные туры к морским курортам.