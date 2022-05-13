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Россиянам предложили автобусные туры на Черное море за 15 тысяч рублей

Цена автобусного тура с проживанием в Лазаревском в июне начинается от 15 тысяч рублей

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Представители отечественных туркомпаний предложили россиянам автобусные туры на Черное море из регионов за 15 тысяч рублей. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

Специалисты отметили, что подобный вид отдыха становится более популярным в текущем туристическом сезоне на фоне временного закрытия ряда аэропортов на юге России. «Во многих городах — Казани, Самаре, Туле, Ростове-на-Дону — такие предложения пользуются спросом. Их выбирают туристы, которые хотят сэкономить», — рассказал представитель турфирмы «Круиз» Андрей Мухин.

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Так, цена недельного тура из Самары в Лазаревское в июне начинается от 15 тысяч рублей на двоих. В эту сумму входит проезд на автобусе в обе стороны и проживание в двухместном номере санатория «Лазаревское» без питания. Вариант с размещением в стандартном номере с полным пансионом обойдется в 28 тысяч рублей. Отдыхающие проведут в дороге около 24 часов. На маршруте предусмотрены остановке каждые три–четыре часа.

Жители Тулы могут приобрести девятидневный автобусный тур в Анапу с проживанием в гостевом доме с питанием за 18 тысяч рублей. При этом поездка до места отдыха займет около 20 часов. Стоимость путевок из Москвы в Сочи стартует от 32 тысяч рублей на двоих. Ориентировочное время в пути — 24 часа.

Ранее в апреле россиянам раскрыли преимущества чартерных автобусных туров на черноморское побережье. Автобусы рассчитаны на перевозку от 46 до 58 пассажиров. Все салоны оборудованы туалетами, кулерами с водой и эргономичными креслами, в большинстве транспортных средств также работает Wi-Fi.

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Валентина Процкова
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