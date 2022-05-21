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Премьер Нидерландов попал в скандал из-за старого мобильного телефона

Премьер Нидерландов Рютте попал в скандал из-за удаления рабочих сообщений с телефона

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попал в скандал из-за того, что в течение нескольких лет удалял текстовые SMS со своего мобильного телефона Nokia 301, сообщает газета De Volkskrant.

По данным издания, среди удаленных сообщений были SMS от мэра Амстердама Фемке Халсема о протесте Black Lives Matter в июне 2020 года, посещаемость которого была в десять раз выше, чем ожидалось, а также послание от гендиректора Unilever Пола Полмана о спорном налоговом вопросе.

Данный инцидент стали обсуждать в парламенте Нидерландов. Премьера страны обвинили в нарушении закона об архивировании данных. Кроме того, представители оппозиции уточнили, что использование телефона старой модели может угрожать госбезопасности.

Рютте ответил, что удалял сообщения лишь из-за недостатка памяти в телефоне, а важные отправлял в государственный архив.

Ранее британские политики призвали премьер-министра страны Бориса Джонсона уйти в отставку из-за скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна. Отмечалось, что к уходу с поста призвал Джонсона и мэр Лондона Садик Хан.

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Юлия Ямпольская
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