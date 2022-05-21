Премьер Нидерландов попал в скандал из-за старого мобильного телефона
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попал в скандал из-за того, что в течение нескольких лет удалял текстовые SMS со своего мобильного телефона Nokia 301, сообщает газета De Volkskrant.
По данным издания, среди удаленных сообщений были SMS от мэра Амстердама Фемке Халсема о протесте Black Lives Matter в июне 2020 года, посещаемость которого была в десять раз выше, чем ожидалось, а также послание от гендиректора Unilever Пола Полмана о спорном налоговом вопросе.
Данный инцидент стали обсуждать в парламенте Нидерландов. Премьера страны обвинили в нарушении закона об архивировании данных. Кроме того, представители оппозиции уточнили, что использование телефона старой модели может угрожать госбезопасности.
Рютте ответил, что удалял сообщения лишь из-за недостатка памяти в телефоне, а важные отправлял в государственный архив.
Ранее британские политики призвали премьер-министра страны Бориса Джонсона уйти в отставку из-за скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна. Отмечалось, что к уходу с поста призвал Джонсона и мэр Лондона Садик Хан.