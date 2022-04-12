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В Британии призвали Джонсона к отставке из-за вечеринки

Британские политики призвали Джонсона уйти в отставку из-за вечеринок во время локдауна
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Keystone Press Agency / Globallookprss.com

Британские политики призвали премьер-министра страны Бориса Джонсона уйти в отставку из-за скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна. Об этом сообщает Sky News.

«Его уход необходим ввиду основных ценностей честности и порядочности, необходимых для правильного функционирования любой парламентской демократии», — заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

К уходу с поста призвал Джонсона и мэр Лондона Садик Хан. «Премьер-министр, который нарушает законы, введенные его же правительством, и затем лжет об этом, не соответствует должности», — сказал он.

Ранее полиция Лондона приняла решение оштрафовать Джонсона и министра финансов Риши Сунака за участие в вечеринке на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020 году. При этом лидер оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер заявил, что штрафы показывают, как Джонсон и Сунак неоднократно лгали британскому обществу о своей невиновности.

Всего с начала расследования сотрудники полиции подготовили уже более 50 документов с требованием выставить штрафы.

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Анжелика Бережная
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