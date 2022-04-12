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Полиция решила оштрафовать премьер-министра Великобритании

Полиция решила оштрафовать премьера Британии Джонсона за вечеринку во время локдауна

Фото: Reuters

Полиция Лондона приняла решение оштрафовать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и министра финансов Риши Сунака за участие в вечеринке на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на офис главы британского правительства.

О том, что Джонсон и Сунак будут оштрафованы, полицейские донесли до британского правительства во вторник, 12 апреля. Других подробностей офис премьер-министра не называл. При этом лидер оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер заявил, что штрафы показывают, как Джонсон и Сунак неоднократно лгали британскому обществу о своей невиновности.

29 марта стало известно, что полиция Лондона приготовилась выписать 20 штрафов за вечеринку на Даунинг-стрит. Как сообщает CNN, этот шаг со стороны столичной полиции стал первым признанием незаконности действий премьер-министра Бориса Джонсона, который устроил вечеринку со своими коллегами в разгар пандемии в 2020 году.

Ранее британский премьер назначил новых сотрудников в своей команде после того, как некоторые госслужащие ушли на фоне скандала из-за проведения вечеринок во время локдауна, который разгорелся в 2021 году. Как отметили на Даунинг-стрит, назначенные сотрудники «ускорят выполнение приоритетной задачи, которой является выравнивание уровня жизни в стране».

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Николай Чигасов
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