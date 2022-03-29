Полиция Лондона приготовилась выписать 20 штрафов за вечеринку на Даунинг-стрит

Полиция Лондона заявила, что выпишет 20 штрафов по делу о вечеринке на Даунинг-стрит

Полиция Лондона заявила, что выпишет 20 штрафов по делу о вечеринке на Даунинг-стрит, которое стало большим политическим скандалом в Великобритании в конце 2021 года. Об этом сообщает агентство CNN.

Таким образом, как сообщает CNN, этот шаг со стороны столичной полиции стал первым признанием незаконности действий премьер-министра Бориса Джонсона, который устроил вечеринку со своими коллегами в разгар пандемии в 2020 году.

Однако полиция не сообщила имена людей, которым будут выписаны штрафы. При этом правоохранители отчитались о проверке 300 фотографий по делу о нарушении правил изоляции. В феврале премьер-министр Британии Борис Джонсон ответил на вопросы полиции Лондона о вечеринках во время локдауна.

Ранее британский премьер назначил новых сотрудников в своей команде после того, как некоторые госслужащие ушли на фоне скандала из-за проведения вечеринок во время локдауна. Как отметили на Даунинг-стрит, назначенные сотрудники «ускорят выполнение приоритетной задачи, которой является выравнивание уровня жизни в стране».