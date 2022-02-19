Джонсон ответил на вопросы полиции о вечеринках во время локдауна

Премьер-министр Британии Борис Джонсон ответил на вопросы полиции Лондона о вечеринках во время локдауна. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя британского премьера.

По словам собеседника, Джонсон вернул документ, в котором были вопросы от полиции.

Как отмечает канал, у премьера было семь дней для того, чтобы ответить на вопросы, отправленные ему в прошлую пятницу.

Ранее британский премьер назначил новых сотрудников в своей команде после того, как некоторые госслужащие ушли на фоне скандала из-за проведения вечеринок во время локдауна. Как отметили на Даунинг-стрит, назначенные сотрудники «ускорят выполнение приоритетной задачи, которой является выравнивание уровня жизни в стране».

В конце января в Великобритании опубликовали отчет расследования по вечеринкам Бориса Джонсона, согласно которому мероприятия на Даунинг-стрит во время локдауна признали серьезным нарушением стандартов этики. В выводах указано, что с учетом эпидемиологической ситуации в стране некоторые из вечеринок в резиденции премьера не должны были проводиться так, как они были организованы.