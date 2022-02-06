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В команде Бориса Джонсона произошли массовые отставки из-за скандала

Команду Джонсона покинули пять помощников из-за скандала с вечеринками во время локдауна
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Jason Cairnduff / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил новых сотрудников в своей команде после того, как некоторые госслужащие ушли на фоне скандала из-за проведения вечеринок во время локдауна. Об этом сообщаетcя на сайте правительства.

За последние несколько дней британский премьер лишился сразу пятерых помощников. В частности, в отставку подали руководитель аппарата Даунинг-стрит Дэн Розенфельд, директор по связям с общественностью Джек Дойл и личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс. Также уволились глава управления внутренней политики Мунира Мирза, директор по связям с общественностью Джек Дойл и советник по вопросам равноправия Елена Нарозански.

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24 января

Новым главой премьерского аппарата стал парламентарий Стив Баркли. Как отметили в офисе Даунинг-стрит, назначенные сотрудники «ускорят выполнение приоритетной задачи, которой является выравнивание уровня жизни в стране».

В конце января в Британии опубликовали отчет расследования по вечеринкам Бориса Джонсона, согласно которому мероприятия на Даунинг-стрит во время локдауна признали серьезным нарушением стандартов этики. В выводах указано, что с учетом эпидемиологической ситуации в Великобритании некоторые из вечеринок в резиденции Джонсона не должны были проводиться так, как они были организованы.

Ксения Назарова
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