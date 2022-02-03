Советник Джонсона подала в отставку из-за скандала

Советник премьер-министра Британии Бориса Джонсона Мунира Мизра, работавшая с ним на протяжении 14 лет, подала в отставку после скандала. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ее письмо.

По данным издания, она уходит из-за отказа премьера принести извинения за свои обвинения в адрес депутата Кейра Стармера.

«С большим сожалением сообщаю об уходе с поста. Вы знаете причину моего решения... Вы пытались сегодня разъяснить свою позицию, но, несмотря на мои настойчивые просьбы, не принесли извинения», — говорится в сообщении.

Кроме того, об уходе в отставку на фоне скандала заявил также директор по коммуникациям на Даунинг-стрит Джек Дойл. По его словам, последние недели ужасно сказались на его семейной жизни.

Скандал произошел в понедельник, 31 января, после заседания в парламенте по поводу расследования о вечеринках на Даунинг-стрит. Стармер задал вопрос Джонсону, однако премьер вместо ответа обвинил его в том, что, будучи генеральным прокурором, тот не смог привлечь к ответственности известного сексуального преступника Джимми Сэвила. Позднее Джонсон взял свои слова обратно, однако отказался принести извинения.

В конце января в Британии опубликовали отчет расследования по вечеринкам Бориса Джонсона, согласно которому мероприятия на Даунинг-стрит во время локдауна признали серьезным нарушением стандартов этики. В выводах указано, что с учетом эпидемиологической ситуации в Великобритании некоторые из вечеринок в резиденции Джонсона не должны были проводиться так, как они были организованы.

Комментируя отчет, политик принес публичные извинения в ходе выступления в парламенте и выразил согласие с общими выводами расследования.