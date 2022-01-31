В Британии опубликовали отчет расследования по вечеринкам Бориса Джонсона

Старшая госслужащая аппарата правительства Британии Сью Грей опубликовала отчет расследования по ситуации с вечеринками в резиденции премьера страны Бориса Джонсона во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

По результатам расследования, мероприятия на Даунинг-стрит признали серьезным нарушением стандартов этики, которые должны были соблюдать не только представители власти, но и все население Соединенного Королевства. «На фоне пандемии, когда правительство просило граждан соблюдать жесткие ограничения, некоторые действия, связанные с этими собраниями, трудно оправдать», — сказано в отчете.

В выводах отчета указано, что с учетом эпидемиологической ситуации в Британии некоторые из вечеринок в резиденции Джонсона не должны были проводиться так, как они были организованы. «Из этих событий можно извлечь важные уроки, которые должны быть немедленно рассмотрены во всем правительстве», — заключила Грей. Она также напомнила о недопустимости употребления алкоголя на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что доклад начальника лондонской полиции Крессиды Дик о ситуации с вечеринками в резиденции премьер-министра не будет обнародован до тех пор, пока не завершатся следственные мероприятия. Однако не исключалось, что его части могут попасть в сеть еще до окончания расследования.