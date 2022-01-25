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Британские власти отказались публиковать доклад по вечеринкам Бориса Джонсона

BBC New: доклад по вечеринкам Джонсона не опубликуют, пока не завершится расследование
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Правительство Великобритании отказалось публиковать результаты расследования по факту нарушений карантинного режима во время вечеринок в правительственной резиденции премьер-министра Бориса Джонсона. Как сообщает BBC News, доклад начальника лондонской полиции Крессиды Дик не будет обнародован до тех пор, пока не завершатся следственные мероприятия.

По информации издания, ожидалось, что ее отчет будет опубликован уже на этой неделе. Однако не исключено, что его части могут попасть в сеть еще до окончания расследования.

Ранее полиция Лондона сообщила о начале расследования по факту нарушения локдауна на вечеринках в Даунинг-стрит и Уайтхолл. По словам Крессиды Дик, правоохранители будут опираться на данные властей, проводивших собственное расследование.

О вечеринке в резиденции Джонсона стало известно 20 декабря 2021 года. Тогда издание The Guardian разместило снимок, на котором запечатлены сидящие за столом премьер-министр и его супруга Кэрри. Рядом с ними без соблюдения социальной дистанции находятся еще два человека. Кроме того, на лужайке виднеется группа людей, собравшихся около другого стола с алкоголем.

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Варвара Кошечкина
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