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ВОЗ сообщила о увеличении числа случаев оспы обезьян в мире

ВОЗ сообщила о 80 подтвержденных случаях оспы обезьян в 11 странах мира

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала подтвержденные случаи заражения людей оспой обезьян в 11 странах. Об увеличении числа заболевших в мире сообщает ТАСС.

Согласно полученным данным, на сегодняшний день подтверждены 80 случаев заражения, около 50 расследуются. Отмечается, что по мере расширения эпиднадзора возможны сообщения о новых случаях заболевания.

При этом в ВОЗ обратили внимание, что зафиксированные случаи относятся к категории нетипичных, поскольку оспа распространяется в неэндемичных странах. В настоящее время организация работает над тем, чтобы выявить причины вспышек и возможную степень распространения заболевания. Оспа распространяется «при тесном контакте», в связи с чем наибольшему риску подвержены лица, тесно контактирующие с инфицированными, добавили в ВОЗ.

Ранее главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс назвала высыпания на коже одним их возможных ранних симптомов заражения оспой обезьян. Эксперт призвала обращать внимание на любые необычные кожные повреждения на коже и при наличии таковых немедленно обращаться к врачу.

В мае 2022 года в Австралии, США и Испании, Португалии, Италии и другие европейских странах зафиксировали ряд случаев заражения оспой обезьян. Также стало известно, что ВОЗ решила созвать чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки.

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Валентина Процкова
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