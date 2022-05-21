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Ученый предупредил курильщиков о проблемах с костями

Ученый Бабак заявил, что у заядлых курильщиков развивается остеопороз

Фото: Pixabay

Доцент кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ, доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак в беседе с Ura.ru предупредил курильщиков о том, что их вредная привычка может привести к проблемам с легкими, что, в свою очередь, ускоряет процесс старения костей.

«При курении развивается эмфизема, и уровень метаболизма у человека начинает идти в сторону истощения ферментных систем. А это в свою очередь может сформировать выход солей из костей и привести к развитию остеопороза. То есть не курение является причиной появления хрупкости, а осложнение при ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких — прим. «Ленты.ру»). Это все и ускоряет преждевременное старение костей», — заявил ученый.

Он подчеркнул, что остеопороз, как правило, возникает у заядлых курильщиков. По его словам, особенно стоит опасаться пожилым людям с пристрастием к табаку, поскольку они могут легко сломать себе какую-либо часть тела при падении.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неожиданное последствие курения. По его словам, курение может спровоцировать развитие сахарного диабета.

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Марина Совина
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