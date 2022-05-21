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В ДНР рассказали о состоянии освобожденных из украинского плена военных

Представитель ДНР Ходаковский: освобожденные из плена ВСУ военные выглядят сносно

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Военные, которые долгое время находились в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и недавно были освобождены, выглядят сносно. Об их состоянии рассказал основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

Представитель ДНР отметил, что следов издевательств над пленными обнаружено не было. «С их слов — даже давали раз в неделю покурить, несмотря на дефицит курева», — уточнил он.

Ранее Ходаковский также раскрыл разницу в состоянии сдавшихся в плен бойцов украинского батальона «Азов» и других солдат ВСУ. По его словам, первые выглядели гораздо бодрее, поскольку забирали себе все ресурсы.

19 мая основатель батальона «Восток» заявил, что с «Азовстали» в общей сложности вышли 1800 человек.

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Варвара Кошечкина
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