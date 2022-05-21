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В ДНР сравнили сдавшихся в плен бойцов «Азова» и других солдат ВСУ

Представитель ДНР Ходаковский заявил о разнице в состоянии «азовцев» и других солдат ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Сдавшиеся в плен в ходе российской спецоперации бойцы батальона «Азов» находились в лучшем состоянии, чем солдаты из других подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

По его словам, «азовцы», выходившие с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, выглядели гораздо бодрее по сравнению с другими бойцами ВСУ, и не были похожи на «недоедавших».

«Начали при опросе задавать ВСУшникам вопросы по поводу такой разницы в состоянии и внешнем виде, ответ последовал где-то даже ожидаемый: "А они у нас забирали в свою пользу все ресурсы"», — рассказал Ходаковский.

Ранее в мае Ходаковский предупредил, что на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе вероятны «сюрпризы» со стороны ВСУ. Он отметил, что «оставить закладки на будущее — это классика жанра любой войны».

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Варвара Кошечкина
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