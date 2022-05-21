В США оценили использование Су-57 в спецоперации на Украине

The Drive: истребители Су-57 в ходе СВО могли применить ракеты «Изделие 810»

Использование Воздушно-космическими силами (ВКС) России истребителя пятого поколения Су-57 в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса не лишено смысла за пределами воздушного пространства Украины, где этому самолету ничто не угрожает. Такую оценку привело американское издание The Drive.

В публикации утверждается, что истребитель мог применить ракету Р-77-1 класса «воздух-воздух» дальностью полета 110 километров или ракету «Изделие 810» класса «воздух-воздух» — усовершенствованную К-37М — дальностью полета 200 километров.

Кроме того, согласно изданию, самолет мог «отработать» по наземным целям, используя ракету Х-59МК2 дальностью полета 290 километров. У Су-57 также имеются противорадиолокационная ракета Х-58УШК и ракета Х-38М класса «воздух-поверхность» малой дальности.

Согласно The Drive, одной из причин возможного использования российского истребителя пятого поколения в СВО могла стать демонстрация его возможностей перед потенциальными зарубежными покупателями. Издание допускает, что в этом случае российская сторона со временем предоставит более полные сведения использования Су-57 в спецоперации.

В мае ТАСС, сославшись на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что ВКС России начали применять истребители пятого поколения Су-57 в СВО с марта. По словам собеседника агентства, самолеты «работают вне зоны активного поражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) противника, применяя ракетное вооружение».