Россиян предупредили о подорожании летнего отдыха в России

Доцент РУДН Черников спрогнозировал подорожание туризма по России к лету на 20-30%

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников напомнил, что цены на туристические направления растут к лету ежегодно. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт заявил, что сейчас трудно выделить тенденции на рынке туризма, поскольку «все очень хаотично». По его словам, Ростуризм отмечает увеличение бронирований по «природным» направления отдыха по России, но «очень неуверенный, с доминированием минимальных предоплат и бесплатной отменой». Однако Черников спрогнозировал подорожание летнего отдыха почти на треть.

«Похоже, что цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20-30 процентов, как и авиабилеты (правда, здесь рост предполагается где-то на 10 процентов)», — предупредил он россиян.

Специалист добавил, что зарубежные направления в туризме находятся в неопределенном состоянии «из-за новостей об отношении к русским в так называемых цивилизованных странах и ограничений на полеты».

Ранее россиянам дали советы по подготовке к летнему отпуску. Директор турфирмы «Аркаим-трэвел» Ярослав Иванов, в первую очередь, призвал не «тянуть до последнего».