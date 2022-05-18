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Россиянам дали советы по подготовке к летнему отпуску

Туроператоры посоветовали россиянам быть морально готовыми к отдыху в России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российским туристам дали несколько рекомендаций по планированию отпуска в летний период. Советами представители турфирм поделились с E1.RU.

Директор турфирмы «Аркаим-трэвел» Ярослав Иванов в первую очередь отметил, что готовиться к отпуску нужно заранее — по его словам, не стоит «тянуть до последнего». Так, уже в июне на часть популярных направлений нет мест, кроме того, ближе к дате отправления стоимость туров может вырасти. Также эксперт обратил внимание на то, что многие туристы, привыкшие путешествовать за рубежом, оказываются морально не готовы к отдыху в России.

«Горожане фактически не знают, что их ждет за пределами мегаполиса. Важно быть готовыми к отечественному сервису. Он не плохой — он другой, хоть и сильно отличается от Турции, Египта, Кипра и других привычных курортов. Сельский туалет за пределами крупного населенного пункта — это норма российского туризма, ничего с этим не поделать», — пояснил Иванов.

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По мнению директора туристической компании «Зима-Лето» Ольги Гуляр, если заграничные туры из-за нестабильной ситуации в мире лучше планировать не более чем за две-три недели, то с российскими направлениями ситуация определенная — покупать путевки можно гораздо раньше.

«Лучше, конечно, уточнить условия проживания там, куда вы едете. В Турции, например, всегда выдают полотенца, халаты, и мы к этому привыкли. А вот в российских местах отдыха такие удобства предоставят вам далеко не все. Для поездки по стране в целом подойдет стандартный набор путешественника. Разве что можно средствами от комаров запастись», — добавила Гуляр.

Ранее в мае вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил вероятность оттока туристов из Крыма из-за отсутствия авиасообщения с полуостровом. По его словам, существенных негативных изменений не предвидится, так как в республику увеличили количество железнодорожных перевозок.

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Дарья Рыбак
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