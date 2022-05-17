Оценена вероятность оттока туристов из Крыма

Вице-президент РСТ Барзыкин заявил о привлекательных ценах в Крыму из-за снижения спроса

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в летний период в Крыму не предвидится существенного оттока туристов. По его словам, главной проблемой остается доставка туристов на полуостров. Но в отсутствии авиасообщения в Крым увеличили количество железнодорожных перевозок. При этом из-за небольшого снижения спроса цены на отдых стали привлекательнее, отметил Барзыкин в разговоре с «Лентой.ру».

Анализ майского потока

«На майские праздники в Крым прибыло 333 тысячи человек. Это на 10 процентов больше чем в доковидный период, то есть в 2019 году, и несколько ниже чем в прошлом году», — поделился вице-президент РСТ.

Он заключил, что ситуация сложилась более чем удачно даже в условиях отсутствия авиаперевозок. До 30 процентов туристов выбирали самолеты в качестве способа транспортировки на полуостров, сообщил эксперт. «Закрытие аэропортов в Симферополе, в Анапе, в Ростове и в Краснодаре, то есть близлежащих логистических подъездах, конечно, повлияли на прибытие, но эти проблемы снизило то, что увеличили железнодорожные перевозки», — рассказал Барзыкин.

Летний период

По словам вице-президента РСТ, железнодорожные перевозчики увеличили свои продажи на 63 процента. «Дополнительно продали 140 тысяч мест на летний период. И железнодорожная составляющая будет увеличиваться. А также подключится автомобильная. С июня будут ходить туристические комфортабельные автобусы из Москвы», — рассказал Барзыкин.

Предсказывают, что одна треть гостиниц не откроется. Речь идет о гостевых домах и малых средствах размещения. А крупные объекты типа "Mriya" или "Ялта" и трех-, четырех- и пяти-звездные отели работают. Поэтому потери, если не возобновит работу аэропорт, будут не такие объемные и массовые Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

По словам специалиста, из-за снизившегося спроса на отдых в Крыму сейчас туда предлагаются туры по низким ценам. «Нет худа без добра. В Крыму сейчас цены очень привлекательные. Даже в четырех- пяти-звездных отелях, так что можно воспользоваться этим», — предложил он.

Единственная проблема, которая остается с отдыхом в Крыму — логистическая. Все остальные — мнимые, подчеркнул Барзыкин. «Основная проблема логистическая, остальные, вроде переживаний по поводу безопасности, мнимые. Потому что реально ни одного случая ни после 24 февраля, ни ранее проявлений агрессии к туристам не было. Поэтому если у кого-то опасения на этот счет есть, то они несбыточные», — подчеркнул эксперт.

Ранее в мае сообщалось о том, что в продаже на лето остались единичные билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь. Отмечалось, что семье из нескольких человек будет тяжело найти билеты на соседние места — доступные варианты, как правило, находятся в разных частях вагона.