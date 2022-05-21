Диетолог предупредила несколько категорий людей об опасности чая

Диетолог Соломатина заявила, что людям с болезнями нервной системы опасно пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, людям с какими заболеваниями лучше проявить в употреблении чая осторожность. Об опасности чая для нескольких категорий людей специалист предупредила в разговоре с «Вечерней Москвой».

По ее словам, лучше отдать предпочтение зеленому чаю, где содержится больше катехинов и хлорогеновой кислоты. «Я не рекомендую пить крепкий чай людям с заболеваниями нервной системы, так как он вызывает чрезмерную возбудимость. Физиологически это проявляется выбросом гормонов стресса надпочечниками, и они могут повышать давление», — уточнила специалист.

Она отметила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями пить чай можно, но следует знать меру и соблюдать соответствующие правила. «Если человек привык пить много чая, то у него выделяются другие вещества, например, аденозин, и он его, наоборот, чай успокаивает. Так что чаеманы могут пить листовой напиток для успокоения нервной системы», — добавила Соломатина.

Кроме того, специалист рекомендовала пить не больше четырех чашек чая в день. Чай, по ее словам, должен расти в благоприятных условиях, в противном случае есть риск содержания в листьях солей тяжелых металлов и кусочков пластика. «Обязательно узнайте, прошел ли продукт нужные исследования», — заключила диетолог.

Ранее Соломатина рассказала об опасности употребления некоторых каш на завтрак. По ее словам, блюда из манной и рисовой крупы повышают уровень сахара в крови.