Диетолог предупредила об опасности некоторых завтраков

Диетолог Соломатина заявила, что манная и рисовая каши повышают уровень сахара в крови

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности употребления некоторых каш на завтрак. По ее словам, блюда из манной и рисовой крупы повышают уровень сахара в крови, рассказала специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Диетолог подчеркнула, что каша является полезным блюдом. Однако следует обращать внимание на то, какие именно каши можно употреблять. «Потому что далеко не все каши полезны, с утра особенно. К таким относится манная каша, всеми любимая с детства, рисовая каша», — уточнила специалист.

Она добавила, что в белом рисе содержится большое количество крахмала, поэтому каша имеет высокий гликемический индекс, определяющий способность того или иного блюда повышать уровень сахара в крови.

«Повышение глюкозы в крови с утра может повредить не только человеку с сахарным диабетом либо с инсулинорезистентностью, человеку с лишним весом, но и вполне здоровому, если он будет злоупотреблять вот такими продуктами», — заключила врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала папайю лучшим фруктом для худеющих людей. Звание самого «коварного» в свою очередь получил банан. Кроме того, от винограда и бананов людям, придерживающимся диеты, специалист порекомендовала отказаться.