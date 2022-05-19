Диетолог предупредил худеющих людей о коварных фруктах

Диетолог Соломатина посоветовала худеющим людям отказаться от винограда и бананов

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала папайю лучшим фруктом для худеющих людей. Звание самого «коварного» в свою очередь получил банан. Своим мнением на этот счет специалист по питанию поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Лучше всего худеющим людям подходит папайя. Вообще практически все кислые фрукты и ягоды могут подойти для худеющих, потому что они все малокалорийные. Но лучше всех папайя», — рассказала Соломатина.

А от винограда и бананов людям, придерживающимся диеты, специалист порекомендовала отказаться. «Они содержат много глюкозы», — объяснила она. Также эксперт посоветовала есть меньше хурмы, дыни и арбуза.

По словам диетолога, худеющим людям стоит составлять свой рацион на 70 процентов из овощей. В них много клетчатки, указала она. «Нам она нужна в любом случае, а худеющим тем более, чтобы поддерживать микрофлору кишечника», — заявила Соломатина.

Так, вместо животных жиров, например сливочного масла, хорошо подходит авокадо, объяснила специалист. «Оно жирное и достаточно калорийное. Иногда мы его рекомендуем по причине того, что он может заменять другие жиры», — добавила Соломатина.

Также эксперт в области питания порекомендовала желающим похудеть людям чаще включать в свой рацион капусту. «Там есть тартроновая кислота, которая блокирует переход углеводов в жиры. Плюс в квашенной капусте много янтарной кислоты, а янтарная кислота участвует в цикле Кребса, то есть она ускоряет метаболизм. Поэтому быстрее все усваивается и переваривается и человек чувствует себя более энергичным. То есть это такой природный энергостимулятор», — поделилась диетолог.

Из ягод худеющим людям стоит обратить внимание на чернику, голубику, ежевику, клюкву и черноплодную рябину, посоветовала Соломатина. «Они улучшают капиллярное кровообращение. Чем лучше у нас кровообращение, тем быстрее опять же обменные процессы. Там есть цианы и полифенолы, это как раз хорошо включать», — указала она.

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