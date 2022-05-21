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В ДНР заявили о неизбежности трибунала над вышедшими с «Азовстали» бойцами ВСУ

Глава ДНР Пушилин заявил о неизбежности трибунала над вышедшими с «Азовстали» бойцами ВСУ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизбежно ждет трибунал. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует ТАСС.

«Я считаю, что здесь трибунал неизбежен. Я считаю, что справедливость должна быть восстановлена», — подчеркнул Пушилин в ходе встречи с делегацией ЛДПР.

По его словам, соответствующий запрос есть у «простых людей».

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Уточнялось, что подземные сооружения комбината, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

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Варвара Кошечкина
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