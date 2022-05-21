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Правительство одобрило проект закона об изменениях в Трудовой кодекс

Правительство России одобрило проект закона об изменениях в ТК по части страховых взносов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России одобрило проект федерального закона об изменениях в Трудовой кодекс. Об этом сообщается на сайте кабмина. Законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

Изменения коснутся уточнения отдельных положений ТК в части совершенствования порядка исчисления и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования будут объединены в единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.

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Варвара Кошечкина
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