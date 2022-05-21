США раскрыли детали нового пакета помощи Украине

NYT: сенатор Макконнелл заявил, что помощь США Украине может помочь открыть порт Одессы

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл раскрыл детали нового пакета помощи Украине, заявив, что он может помочь открытию Одесского порта. Об этом он заявил газете New York Times (NYT).

По его словам, пакет составлен таким образом, чтобы дать Киеву то, что ему нужно сейчас. «Надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть Одесский порт, потому что отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке», — сказал сенатор.

19 мая сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении рекордного пакета военной помощи для Украины. Объем поддержки составит 40 миллиардов долларов. На инициативу в США отреагировали неоднозначно: ее противники утверждают, что правительство страны должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не перечислять средства «без проверки и обсуждений».