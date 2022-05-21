Женщина в цветах флага Украины выбежала топлес на красную дорожку в Каннах

New York Post: женщина в цветах флага Украины появилась топлес в Каннах, устроив протест

Женщина в цветах флага Украины выбежала топлес на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Соответствующий материал приводит New York Post.

Отмечается, что она устроила акцию протеста, выкрикивая антивоенные лозунги. При этом область груди и ребер гостьи мероприятия, которая появилась перед камерами полуобнаженной, оказались окрашены в голубой и желтый тона. Кроме того, трусы женщины были покрыты красными пятнами.

Впоследствии сотрудникам службы безопасности пришлось увести протестующую, предварительно прикрыв ее тело пиджаком. Известно, что инцидент произошел во время премьеры фильма «Три тысячи лет ожидания» режиссера Джорджа Миллера.

В апреле сообщалось, что фильм открытия 75-го Каннского кинофестиваля «Z» решили переименовать. Режиссер зомби-комедии Мишель Хазанавичус назвал ленту Coupé («Режь»). Это было сделано после обращения украинских кинематографистов, которые указали, что буква Z использовалась на пророссийских демонстрациях по всей Европе и стала символом специальной военной операции.