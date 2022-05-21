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Байден заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Байден: встреча с Ким Чен Ыном зависит от его искренности

Фото: KCNA / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи в Сеуле с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы США, возможная встреча с северокорейским лидером «зависит от его серьезности и искренности». Также Байден отметил, что КНДР отказалась от предлагаемой Вашингтоном помощи с вакцинами от COVID-19. «Мы предложили вакцины Северной Корее, а также Китаю», — заявил Байден.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын приказал мобилизовать силы военно-медицинского направления Народной армии КНДР на фоне распространения коронавируса в стране. Уточняется, что подобный шаг должен помочь в стабилизации поставки лекарств в Пхеньян.

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Валентина Процкова
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